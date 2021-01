L'année 2021 laisse entrevoir quelques espoirs pour sortir de la crise du coronavirus. Mais pour l'heure, de nombreux secteurs tournent toujours au ralenti ou sont même à l'arrêt. Aussi, la Ville de Mons a décidé de mettre en place un second plan de relance.

En plus des aides régionales ou fédérales, des primes communales allant de 2.500 à 4.000 euros vont ainsi pouvoir être octroyées, selon le secteur d'activité. Ce second plan de relance a été annoncé début décembre et les premières primes vont déjà pouvoir être versées en janvier pour les dossiers complets. Le bourgmestre salue l'efficacité des services communaux.

"J'avais demandé une aide efficace, car beaucoup de commerçants sont tenus par des charges. Le règlement de ce plan de relance a vite été rédigé pour pouvoir passer au conseil communal de décembre. Dans la foulée, l'appel était lancé. Nous avons déjà reçu 300 demandes et tous les dossiers en ordre ont été approuvés", indique Nicolas Martin. "Je tire un grand coup de chapeau à nos services. On entend souvent critiquer l'administration publique de manière générale, mais même dans le privé, ça n'aurait pas été aussi vite. Nos services ont fait preuve d'une grande efficacité."

Au mois de mai, Mons était déjà la première ville du pays à mettre en place un plan de relance. Un budget de 8 millions d'euros était débloqué afin d'octroyer des primes communales aux commerçants victimes du confinement. Fin 2020, certaines activités ont pu reprendre, mais d'autres restent bloquées par les mesures sanitaires. L'horeca et les métiers de contact, mais aussi les salles de sport et les activités foraines sont donc spécialement visés par ce deuxième plan de relance. La Ville s'attend à recevoir près de 400 demandes. Quelque 300 dossiers ont déjà été rentrés. Ceux qui étaient complets et qui ne nécessitaient pas de renseignements supplémentaires ont donc pu être traités par les services communaux. Les premières primes devraient déjà tomber ce mois-ci.