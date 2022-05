La cour d'appel du Hainaut a prononcé, mercredi, deux peines de sept ans de prison ferme contre des Carolorégiens impliqués dans des vols avec effraction dans le Hainaut et un vol avec violence commis à Ittre le 5 novembre 2020. Un autre individu écope d'une peine de cinq ans, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans. Deux autres personnes sont acquittées. Ces hommes n'avaient pas été jugés en première instance, car la cour s'était saisie du dossier.

Le 22 mai 2020, des armes avaient été volées à Ransart. Une Audi avait été repérée sur les lieux et son propriétaire, condamné à 5 ans avec sursis, a pu être identifié. Il était en aveux de sa participation aux faits commis à Ransart, mais aussi à Villers-la-Ville le 5 juin 2020 et le 1er juillet 2020, ainsi que d'une tentative de vol à Mont-sur-Marchienne le 7 juillet 2020, et à Walcourt, le 22 août 2020.

Une instruction a été ouverte en octobre 2020 et le propriétaire de l'Audi a été mis sous écoute au début du mois de novembre.

Le 5 novembre 2020, un vol avec violence était commis à Ittre chez un couple de personnes âgées. Les malfaiteurs avaient pris la fuite après que le voisin eut alerté la police. La présence de l'Audi a été signalée, alors que son propriétaire venait de déclarer à la police qu'elle lui avait été volée.

Les deux hommes, qui ont écopé d'une peine de sept ans, avaient déjà de lourds antécédents judiciaires. L'un n'était pas rentré de son congé pénitentiaire et l'autre avait écopé d'une peine de six ans de prison ferme, en 2010 par la cour d'appel, pour une prise d'otage et extorsion.

Les cinq prévenus n'ont pas été jugés en première instance, car le premier juge avait renvoyé le dossier devant la chambre du conseil pour une question de procédure. Le ministère public a fait appel et la cour s'est saisie du dossier. Ils ont donc perdu un degré de juridiction.