La page de la première session des examens est tournée dans le supérieur. Une session qui aura été pour le moins particulière avec le contexte de la crise sanitaire. Voilà pratiquement onze mois que les étudiants suivent leurs cours à distance. Pour les examens, certains étaient organisés en campus, d'autres en ligne.

On le sait, les mesures de confinement affectent le moral des étudiants. Mais ça ne les a manifestement pas empêchés de bien bosser pour leurs examens. "Il y a un double constat, étonnant et positif", commente Philippe Dubois, recteur de l'UMons. "Tout d'abord, le taux de participation est légèrement supérieur à celui des sessions de janvier des quatre années précédentes. Nous avons un taux de 97%, ce n'était pas attendu. Par ailleurs, le taux de réussite augmente également entre 4 et 5%. C'est particulièrement positif."