C'est la plus faible augmentation du nombre de cas depuis que les chiffres sont communiqués commune par commune.

Si la crise de Covid-19 est loin d’être derrière nous, certaines nouvelles font malgré tout plaisir. Ce lundi, seuls trois nouveaux cas sont enregistrés dans la région de Mons-Borinage. Depuis que le SPF santé publique communique quotidiennement les chiffres, commune par commune, c’est la première fois que l’augmentation est aussi faible.

Le total de nombre de cas pour la région s’élève désormais à 1608. Les nouveaux cas comptabilisés ce lundi l’ont été dans les communes de Frameries (1), Mons (1) et Saint-Ghislain (1). Les chiffres sont donc toujours en augmentation mais on assiste visiblement à un ralentissement de l’épidémie. Preuve que les mesures de confinement prises jusqu’ici portent leurs fruits.

Il faut cependant rester conscients que ces chiffres sont purement indicatifs et que les données communiquées le lundi sont souvent moins élevées que les autres jours de la semaine, la récolte de résultats étant moins efficace le dimanche. Il ne serait donc pas étonnant de voir les chiffres repartir à la hausse ces prochains jours, d'autant plus que davantage de tests devraient être effectués, notamment dans les maisons de repos.

Insistons donc sur le fait que relâcher les efforts aujourd’hui pourrait avoir des effets dramatiques. Si le déconfinement se prépare et qu’il devrait prochainement être possible de sortir plus aisément de chez soi, notamment pour se rendre dans les magasins, la vigilance reste de mise : le virus se propage toujours. Les gestes barrières doivent donc absolument être observés.

Note de la rédaction :

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.