Le jeune libéral montois a déjà planché sur les probables modifications de son groupe.

Jamais une élection interne au sein d’un parti n’aura captivé autant. C’est ce soir que les premiers résultats concernant l’élection interne au MR pour renouveler sa présidence seront connus. Depuis plusieurs semaines, c’est le même nom qui revient : Georges-Louis Bouchez. Il faut écrire que le Montois s’est battu sur tous les fronts, laissant parfois la place libre sur son premier territoire, la Cité du Doudou.

Dès lors, beaucoup se posent cette question légitime : Que fera Georges-Louis Bouchez à Mons s’il est élu président du MR ? Et au principal intéressé d’y répondre : "Les Montois ont voté pour moi ! Il est possible que nous réorganisions le mouvement, mais mon engagement restera intact."

Et le libéral de préciser : "Je ne vais pas le cacher, j’y ai déjà pensé. Je sais déjà ce que je vais faire. D’ailleurs, ce serait un choix de luxe, tant nous avons dans notre groupe les ressources nécessaires pour relever ce défi."

Ce mardi, dans l’attente des résultats, le libéral montois se dit serein. "Je prépare le conseil communal de ce soir, et je verrai lorsque les résultats tomberont. Quoi qu’il en soit, nous avons fait du très bon boulot en campagne. Il n’y a plus qu’à patienter, et le meilleur moyen de patienter pour moi, c’est de travailler", conclut-il, avant d’entamer sa conférence de presse relative au conseil communal de ce soir.