Les mesures de prévention portent leurs fruits auprès des personnes âgées.

Face au Covid-19, cela fait plus de cinq mois que les maisons de repos sont sous haute tension. Si elles ont pu tout doucement se déconfiner ces dernières semaines, la vigilance reste tout de même accrue. Le virus est toujours omniprésent et il reprend même de la vigueur. Certains établissements en Flandre n'ont d'ailleurs eu d'autre choix que de se reconfiner. Idem dans un home en région liégeoise.

Mais dans la région de Mons et du Centre, nous n'en sommes heureusement pas encore là. "Nous avions bien un cas suspect la semaine dernière mais le test est revenu négatif. Nous n'avons donc aucun cas positif à ce jour", se réjouit par exemple Julien Donfut, président du CPAS de Frameries. Même situation stable au sein de la résidence Les Joncquilles, à Mons, où l'armée avait dû intervenir en renfort en avril dernier. "Nous n'avons plus eu de cas depuis plus de deux mois. Mais nous restons très vigilants", confie une infirmière responsable.

