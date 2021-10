Les instances du SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe - Grand Quartier général des puissances alliées en Europe) à Casteau (Mons) ont inauguré mardi, en présence des ministres belges des Finances et de la Défense, Vincent van Peteghem et Ludivine Dedonder, les premières nouvelles résidences du "SHAPE Village".

Le "Village" est destiné au personnel militaire et aux civils de diverses nationalités travaillant pour l'OTAN. Le SPF Finances est responsable de la gestion des logements de la base SHAPE, qui est installé à Casteau depuis 1967. Il est chargé de l'entretien, de la location, de la construction et de la reconstruction des bâtiments. Trois cents nouvelles maisons et 300 nouveaux appartements seront ainsi construits à l'horizon 2026, en trois phases, en remplacement graduel des logements existants et vieillissants. Ces logements avaient été construits à la hâte en 1967. Les travaux des nouveaux logements ont débuté en 2020. Le coût global du projet est de quelque 136.500.000 euros TVAC, financé par l'Etat belge. Ce coût de reconstruction doit être récupéré en moins de 15 ans de location, les 600 logements neufs produisant un revenu locatif annuel de quelque 9.500.000 euros TVAC.

Le SHAPE s'est installé à Casteau en 1967 sur les terrains d'un domaine militaire propriété de l'Etat belge. Il avait demandé à obtenir 600 logements pour le personnel sur le site de SHAPE-Village. Ces logements furent construits à la hâte en 1967, en préfabriqués pour réduire au maximum la durée du chantier. La gestion de SHAPE-Village a été assurée jusqu'en 1977 par le secteur privé. L'Etat belge a acquis la propriété des 600 logements en 1977, suite à l'activation de clauses de rachat. La gestion a été confiée au ministère des Finances.

Le projet de reconstruction des 600 logements, dont les premiers ont été inaugurés mardi, a été attribué, au niveau du marché, en avril 2018. Après obtention du permis d'urbanisme en décembre 2019, les travaux ont commencé en février 2020. Trois phases sont prévues dans le cadre du projet qui devrait aboutir en 2026 avec la finalisation de la reconstruction, après démolition d'anciens logements, de 300 appartements et de 300 maisons, des voiries, qui privilégieront la mobilité douce, et des aménagements d'espaces verts et de grandes zones ouvertes à l'image d'un campus.