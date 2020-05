Pour les lauréats de l'appel à projets, c'est une vraie bouffée d'oxygène.

Le Club 44 vient une nouvelle fois de faire des heureux. En cette période particulièrement compliquée, le business club reversera 10 500 euros à six clubs sportifs et associations de la région Mons-Borinage. L’appel à projets avait été lancé il y a quelques mois. Preuve que ce coup de pouce est le bienvenu, ce ne sont pas moins de 60 dossiers de candidatures qui ont été réceptionnés et analysés.

Pour cette année 2020, six lauréats ont donc été retenus. Ils recevront chacun un chèque d’une valeur oscillant entre 1000 et 2500 euros. "C’est une bouffée d’oxygène appréciée pour des clubs et associations de la région", souligne-t-on du côté du club. "C’est un véritable coup de boost pour des personnes et structures dynamiques, ambitieuses mais souvent en manque de moyens pour mener à bien leurs projets ou franchir de nouveaux paliers."