Le directeur du centre commercial préfère tirer le bilan du mois de janvier que de la période de soldes.

Il faudra encore patienter pour disposer de données chiffrées mais selon l’Union des Classes Moyennes (UCM), les soldes d’hiver se sont clôturées sur un "bilan médiocre", justifié par la hausse des contaminations et des quarantaines qui ralentissent le trafic et donc les chiffres d’affaires des commerces de grandes surfaces, le télétravail et le shopping en ligne, la diminution du pouvoir d'achat ou encore des mesures toujours jugées restrictives par la clientèle.

Du côté des Grands-Prés de Mons, le bilan se veut plus nuancé, bien que les données relatives aux chiffres d’affaires des nombreuses enseignes du centre commercial ne soient pas encore disponibles. "Si l’on doit dégager une tendance, on peut dire que le mois de janvier n’a pas été négatif. Les ventes n’ont pas été mauvaises, notre taux de fréquentation non plus même si je pense que les soldes deviennent au fil des années un non-événement", explique Thomas Cornil, directeur.