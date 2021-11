Les 15, 16, 18 et 19 novembre, SPARKOH! (ex-Pass) et ses partenaires organisent une semaine thématique autour de l’énergie pour enseignants et élèves de 8 à 12 ans. Programme d’une journée : séance d’accueil, sensibilisation, ateliers et spectacle. Chaque élève expérimente ainsi 3 ateliers et manipule un maximum d’éléments.

Objectif : explorer et concrétiser le concept d’énergie. Afin de stimuler l’esprit critique et la créativité citoyenne chez les jeunes, un spectacle clôture cette journée Énergie pour la planète. On le sait, l’énergie est nécessaire pour beaucoup de choses: se chauffer, s’éclairer, se déplacer, faire fonctionner notre corps, faire grandir les plantes… Elle se transfère, se transforme, se stocke. Elle pose question, est partout et pourtant, on ne la voit pas !

Cette semaine est soutenue et financée par le ministère de l’Environnement de la Région wallonne. Aujourd’hui, SPARKOH! s’est engagé à réduire son emprunte carbone et bénéficie de plusieurs aménagements écologiques. Une éolienne, des panneaux solaires… Ce qui lui permet de réduire sa consommation d’énergie de presque 50% également grâce à des techniques comme l’isolation de bâtiments et l’installation de lumières LED. Pour ce faire, un programme intelligent l’aide à mieux gérer son énergie en utilisant uniquement ce dont l’équipe en place a besoin. En 2022, l’apport de chaleur se fera grâce à une chaudière biomasse destinée à broyer des déchets de bois local et de réduire ainsi ses émissions de CO2 de 80%. Une belle reconversion pour un ancien charbonnage !