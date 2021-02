L’enfance au naturel, c’est ce que prônent Ann Vande Gucht et Stéphanie Vander Voordt. D’ici quelques jours – le 6 mars plus précisément – les deux amies ouvriront les portes de La Cabane des Lutins. Installé le long de la route d’Ath, à Jurbise, cette nouvelle enseigne proposera aux futurs et jeunes parents du matériel de puériculture sélectionné avec soin, éthiques, écologiques, zéro déchet et made in Europe.

À l’approche du grand jour, les deux amies sont évidemment impatientes de dévoiler leur concept mais également quelque peu anxieuses. Il faut dire qu’il s’agit d’une reconversion pour toutes les deux. "Nous ne connaissons pas la clientèle, nous espérons évidemment qu’elle trouvera son bonheur chez nous", souligne Ann Vande Gucht. "Nous avions l’envie de transmettre nos valeurs, de les partager avec d’autres."