La solidarité pour les victimes des inondations ne faiblit pas. Elle prend même de multiples formes. C'est ainsi qu'une activité pour le moins originale sera organisée à la salle Calva de Spiennes le 8 août. Reno et sa bande, un groupe musical de la région, va en effet y organiser un blind test géant et chanté. Tous les bénéfices seront reversés à la Croix-Rouge.

"Avec les autres membres du groupe, nous avons été effarés par les images qui nous parvenaient des inondations. On est resté scotché jusqu'à une heure du matin et on s'est vite dit qu'il fallait faire quelque chose", explique Christine Lucas, membre de Reno et sa bande. "Nous avons l'habitude d'organiser ce type de blind test un peu particulier. Ça fonctionne toujours bien. On s'est dit qu'on pourrait en faire un pour récolter des fonds. C'est notre manière à nous de venir en aide aux victimes. Nous avons choisi de reverser l'argent récolté à la Croix Rouge, car c'est une association avec laquelle nous avons déjà collaboré et nous savons qu'elle en fera bon usage."

Le blind test organisé par ces musiciens n'est pas tout à fait comme les autres. "On fonctionne par équipe de quatre personnes maximum. Et l'idée, c'est qu'au lieu de passer les morceaux sur une sono pour les deviner, chaque équipe chante", poursuit Christine Lucas. "En général, c'est un couplet et un refrain par membre d'équipe. Évidemment, parfois on se fait plaisir et continue à chanter."

On l'aura compris, l'important est de prendre du plaisir, tout en se rendant utile. Et le concept devrait séduire tant les amoureux de blind test que de karaoké. Le comité de gestion de la salle Calva de Spiennes a mis gratuitement les lieux à disposition. Le prix d'entrée est fixé à 10 euros par équipe. Et la totalité des bénéfices sera donc reversée à la Croix Rouge pour soutenir les sinistrés des inondations.