Le parc devrait à nouveau être accessible au public d'ici un mois.

C'est un chantier d'embellissement fort attendu des Montois qui devrait bientôt se conclure dans le quartier de la Collégiale Sainte-Waudru. Après la réouverture de la Rampe Sainte-Waudru, c'est la fin de l'aménagement du Square Saint-Germain, situé entre le Piétonnier et le Chevet de la Collégiale, qui se profile. Ce chantier a démarré il y a environ un an et visait à restaurer en profondeur ce jardin public aménagé à la fin du XIXe siècle, mais que les affres du temps et les interventions hasardeuses du milieu du XXe siècle avaient terni.

Aujourd'hui, le square a bien changé. Les marronniers ont disparu et sont remplacés par de nouvelles plantations d'arbres, d'arbustes et de plantes vivaces. "Toute une série d'arbres ont été coupés car leur état phytosanitaire était tel qu'il n'y avait pas d'autres options que d'en arriver là", rappelle l'échevin des travaux Stéphane Bernard. Outre les arbres, l'espace engazonné a été replanté. Les murs de soutènement, les éléments en pierre bleue, les balustrades en fer forgé ont été restaurés ou sont en passe de l'être. "Nous en sommes au stade des finitions et nous devrions bientôt clôturer les travaux au niveau des ferronneries."