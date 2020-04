Cinq autres communes enregistrent un nouveau cas de Covid-19.

La région de Mons-Borinage enregistre ce samedi un total de 13 nouvelles contaminations de Covid-19. La courbe du nombre de nouveaux cas reste donc très stable selon les chiffres communiqués quotidiennement par Sciensano, l'Institut de santé publique. On comptait en effet 11 nouveaux cas jeudi et 12 ce vendredi.

C'est logiquement la commune la plus peuplée de la région, Mons, qui dénombre le plus grand nombre de nouveaux cas positifs testés sur ces dernières 24 heures (+6). La commune de Saint-Ghislain recense quant à elle deux nouveaux cas tandis que Boussu, Dour, Frameries, Jurbise et Colfontaine en ajoutent chacune un seul. Au total, les treize communes de Mons-Borinage totalisent donc à ce jour 1 041 personnes testées positives.

Le nombre de nouveaux cas confirmés pourrait cependant connaître une augmentation dans les prochains jours, parallèlement à l'augmentation des capacités de test, notamment dans les maisons de repos. C'est d'ailleurs ce qui se produit dans la région du Centre avec par exemple 41 nouveaux cas ce samedi. Et c'est aussi ce qui a expliqué le pic de 126 nouveaux cas positifs que la région de Mons-Borinage a connu le 8 avril.

Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.

