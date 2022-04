Après un premier spectacle joué à guichets fermés à Namur fin mars, Nicolas Lacroix s’apprête à débarquer dans la Cité du Doudou, bien décidé à séduire le cœur du public montois. Ce jeudi, le jeune artiste, également présent en télévision et en radio, sera en représentation au théâtre de Mons, plus précisément au Mons Comedy Club. Il y présentera son premier one man show, sobrement intitulé "Trop gentil."

Une consécration pour le jeune Namurois âgé de 25 ans, qui rêve de planches depuis son plus jeune âge. C’est finalement grâce à l’application Tik Tok que ce dernier se fait un nom. Repéré sur cette dernière pendant le confinement, Nicolas compte aujourd’hui plus d’un million d’abonnés et près de 100 000 fans sur Instagram. Une communauté qui se développe donc et qui lui permet de voir plus grand, au-delà des écrans.