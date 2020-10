Le MUMONS organise plusieurs activités de réflexion sur l’histoire coloniale et la décolonisation.

Montrer, raconter, contextualiser, expliquer, discuter, réfléchir. Voilà les maîtres-mots que l'UMons souhaite mettre en avant dans les prochains jours pour aborder le débat autour de la représentation de Léopold II et de son buste retiré au sein de l'université il y a quelques semaines. En juin dernier, une étudiante avait en effet lancé une pétition pour demander le retrait de cette statue présente à la Faculté Warocqué d’Économie et de Gestion. Près de 2500 signatures plus tard, l'UMons décidait de la déplacer dans la réserve de son musée.