Pour les refuges et les associations de défense des animaux, le combat est quotidien. Le travail en matière de conscientisation est long et ne porte malheureusement pas toujours ses fruits. Retaper sur le clou, encore et encore, est donc indispensable. C’est ainsi que du côté de l’Arche de Noé (Maisières), on rappelle que c’est dès maintenant que les chats errants doivent être pris en charge. D’une part, bien sûr, pour leur offrir une vie plus confortable et des soins, mais aussi pour éviter des naissances à la chaine… Et donc les souffrances d’une vie en rue.

"Si votre jardin est peuplé de petits loulous sans famille, n'attendez pas le retour de la période de reproduction, agissez dès maintenant", implorent les équipes du refuge animalier. "Si vous nourrissez ou voyez régulièrement un chat mâle non castré ou une femelle non stérilisée errants près de chez vous, les démarches à entreprendre pour les stériliser gratuitement sont disponibles sur le site de la ville de Mons."

Les habitants d’autres communes sont quant à eux invités à prendre contact avec leur commune afin de savoir si un protocole de stérilisation pour les chats errants existe. Ce qui est le cas dans une majorité des communes de notre région. "N’attendez pas qu’une portée de chatons naisse dans la rue, sans personne pour prendre soin d’eux. Pour les chats sociables, les refuges peuvent être contactés afin de savoir s’ils disposent de place pour l’accueillir : une vie sans maison n’est pas une bonne vie pour un chat."

Depuis 2018, la stérilisation des chats est obligatoire. Dans les faits malheureusement, de nombreux maitres rechignent encore à respecter la loi. Le refuge rappelle pourtant qu’un chat mâle cherchera à se reproduire et entrainera de ce fait la naissance de chatons qui resteront probablement livrés à eux-mêmes. Pour les femelles, la situation est plus problématique encore.

"Elle ramènera des chatons qui, s’ils sont finalement placés dans de bonnes familles, prendront la place des chatons qui arrivent en nombre chaque année dans les refuges, issus de chattes qui n’ont personne pour prendre soin d’elles et de leur stérilisation. Par ailleurs, la stérilisation protège la femelle des tumeurs mammaires qui deviennent de plus en plus fréquentes." Chaque année, malgré la bonne volonté des associations, de nombreux animaux ne peuvent être pris en charge.

Entre maladies et accidents, bon nombre d’entre eux n’auront que peu de chance de survivre à une vie d’errance.