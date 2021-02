Il y avait file ce samedi après-midi devant l'auditorium Abel Dubois où le Plaza Art projetait le dernier Dupontel, Adieu les cons. La séance était néanmoins particulière. Dans la salle, pas un chat. Les cinémas sont toujours sous la coupe du confinement. Mais dehors pourtant, ils étaient nombreux. Pas venus pour voir le film et braver l'interdit, mais pour manifester leur soutien au secteur culturel.

En effet, un peu partout dans le pays étaient organisées des actions pour dénoncer la situation d'un secteur à l'arrêt pendant huit mois au cours de l'année écoulée. À Mons, on a opté pour la projection symbolique d'un film, dont le titre n'a pas vraiment été choisi au hasard.

"La majeure partie du secteur est toujours à l'arrêt et ça reste incompréhensible", dénonce Denys du collectif Still Standing. "C'était justifié en mars l'année dernière, quand la pandémie a éclaté. Mais la situation a bien évolué depuis, il y a des études qui indiquent que les salles de spectacle ne sont pas des foyers de propagation et même l'épidémiologiste Marius Gilbert se demande dans les colonnes de Paris Match pourquoi la culture passe toujours derrière. Il y a donc un appel national avec des actions décentralisées partout dans le pays pour demander de laisser le secteur reprendre ses activités."

Présente dans la file symbolique, l'échevine de la Culture de Mons plaide elle aussi pour un assouplissement. "C'est vrai que les musées ont pu rouvrir, mais il y a encore tous des pans du secteur qui sont à l'arrêt et ça devient difficile à comprendre. La situation évolue et je pense qu'on peut faire confiance aux opérateurs culturels pour relancer l'activité avec toutes les précautions nécessaires", indique Catherine Houdart.

Jusqu'à maintenant, la culture a eu tendance à passer après le reste dans la gestion de la crise sanitaire. Mais n'allez pas dire à ceux qui faisaient la file devant l'auditorium Abel Adubois que le secteur est non-essentiel. "Supprimer la culture, c'est le meilleur moyen d'instaurer la dictature", tranche cette Montoise. Y en a qui ont essayé…

La culture, c'est 5% du PIB et 250.000 travailleurs. Pas anodin sur le plan économique. Mais c'est aussi voire surtout un antidote qu'il serait bon de pouvoir administrer alors que les problèmes de santé mentale sont de plus en plus manifestes.