La réorganisation du principal parti d'opposition montois attendra les fêtes de fin d'année.

Aux sorties des urnes l'an dernier, Georges-Louis Bouchez n'était encore que simple conseiller communal. En sacrifiant la liste MR pour un nouveau mouvement politique, Mons en Mieux, il avait permis d'améliorer le score de sa formation, passant de 8 à 11 sièges. Mais ce n'était pas suffisant pour prétendre à d'autres fonctions que celles de sniper dans l'opposition.

Depuis, il a coulé de l'eau sous les ponts de Georges-Louis Bouchez. Le libéral a d'abord été nommé sénateur, puis président de parti fin novembre. Et à présent, le voilà même informateur royal. Ses nouvelles fonctions à la tête du MR annonçaient une réorganisation des postes au sein de Mons en Mieux. Mais pour la fumée blanche, il faudra encore attendre.

Attelé à d'autres tâches, le Montois n'a pas pu trancher avec les autres membres de son mouvement sur la reprise de casquette. La mission royale, le budget à Mons, la prise en main du MR… Le contexte était assez chargé, les membres de Mons en Mieux attendront donc les fêtes de fin d'année pour clarifier leur futur organigramme.

Lors du scrutin d'octobre, Richard Miller était arrivé en deuxième position sur la liste, derrière Georges-Louis Bouchez. Mais l'ancien ministre de la Culture a depuis quitté ses mandats politiques et s'est vu remplacer par Emmanuel Tondreau. En troisième place sur le podium, on retrouve Opaline Meunier, toujours affiliée au CDH. Mais Mons en Mieux garde une base libérale forte. Reste à voir si une cheffe de file humaniste pourrait passer auprès des élus MR ou si d'autres libéraux voudraient prétendre au titre. Pour l'heure, on ne s'épanche pas sur le sujet dans les rangs de Mons en Mieux et on attend le retour du chef.

Car Georges-Louis Bouchez a déjà été très clair sur le sujet, ces nouvelles fonctions à la tête du MR ne lui feront pas tirer un trait sur la politique montoise. Il entend toujours jouer un rôle dans la Cité du Doudou, tout en confiant davantage de responsabilités à un futur bras droit. Le président du MR a également été très clair sur son objectif pour 2024: il convoite toujours le mayorat à Mons.