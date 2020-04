Selon la CGSP, les tensions sont vives en cette période compliquée.

Inutile d’espérer apercevoir un camion de l’intercommunale Hygea dans les rues ce mercredi. La direction a en effet estimé qu’il n’était "plus possible de maintenir une relation de travail saine et basée sur la confiance au sein du département collecte en porte-à-porte" et a dès lors pris la décision de suspendre les ramassages jusqu’à nouvel ordre.

Une décision que les citoyens auront probablement du mal comprendre, alors que ces dernières semaines, les difficultés s’accumulent en matière de collecte des déchets. "Nous avons dû nous adapter à de très nombreux changements depuis le début de la crise et la mise en place des mesures de distanciation sociale", explique Jean-Marie Oger, délégué principal CGSP.

Les camions de collecte ont par exemple dû être multipliés sur le territoire afin de permettre aux travailleurs de n’être que deux en cabine, contre trois habituellement. "Les collectes PMC ont repris mais les gens sont davantage chez eux et les tonnages sont donc plus importants. Ce mardi, nous n’avons pas pu assurer le ramassage de tous les déchets et avons proposé que le personnel du second camion assure la collecte des déchets restants. Mais la direction a refusé cette proposition."

Et le syndicaliste de poursuivre : "La pression est très importante, aussi bien de la part des bourgmestres que des citoyens. Le politique ne se rend pas compte de ce qu'il se passe sur le terrain, de la nécessité de faire avec les moyens du bord. Nous sommes convaincus que la direction fait son maximum mais la moindre demande supplémentaire de notre part et c’est l’explosion. De nombreux travailleurs sont là depuis le début, nous travaillons en effectifs réduits et nous sommes de bonne volonté, mais la situation est loin d’être simple."

Et elle ne devrait pas s’améliorer. "C’est dommage car nous avions l’impression que d'ici quelques jours, nous serions parvenus à combler le retard dans les différentes collectes alors que les PMC n’avaient plus été ramassés durant plusieurs semaines. Lorsque le ramassage en porte-à-porte sera réinstauré, il faudra à nouveau trimer pour compenser. Nous sommes en première ligne et c’est une nouvelle fois le travailleur qui sera pointé du doigt."

Bref, le climat social n’est pas particulièrement serein ce jour, et ce alors que de nouvelles dispositions étaient prises pour débarrasser les citoyens de leurs déchets, via la réinstauration des collectes de PMC et papiers cartons mais également la réouverture des recyparcs, officielle depuis ce mercredi, pour le dépôt des déchets verts.