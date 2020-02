Les pompiers ont été mobilisés toute la nuit et le seront encore ce lundi.

Certains auront probablement eu du mal à trouver le sommeil et à fermer l’œil de la nuit alors que la tempête Ciara est toujours de passage sur le pays. Pour les pompiers comme pour les responsables et ouvriers communaux, les interventions se sont multipliées au fil des heures. Dès dimanche matin, tous étaient sur la brèche afin de répondre aux nombreuses sollicitations. En ce début de journée, l’heure est au bilan.

Les dégâts sont finalement nombreux mais ne sont que matériel. Si certains ont été quitte pour une grosse frayeur, aucune victime n’est à déplorer. "Nous sommes intervenus pour des faits qui n’ont rien d’étonnant pour une tempête : des tuiles arrachées, des arbres déracinés, des branchages sur les routes,… Nous n’avons rien connu d’extraordinaire", nous expliquait vers 6 heures un pompier en caserne à Mons.

Quelques 230 demandes d’intervention ont été formulées en cours de nuit. "Nous avons déjà abattu un travail considérable, nous tournons des 150. Mais nous nous attendons à une nouvelle salve d’appels en matinée. Lorsqu’il fera jour et que les gens seront réveillés, de nouveaux dégâts pourraient être constatés." Le son de cloche est exactement le même à La Louvière, où on se prépare également à de nouveaux nombreux appels.

Dans la Cité des Loups, ce sont plus de 170 interventions qui ont été effectuées. Là encore pour des dégâts au niveau des toitures et des arbres déracinés. Les pompiers ont aussi dû affronter le feu puisqu’un incendie s’était déclaré dans un showroom volkswagen. Ce dernier n’a cependant aucun lien avec la tempête.

Notons encore qu’à ce stade, aucune demande pour des inondations ne semble avoir été formulée. À l’heure d’écrire ces lignes, de fortes bourrasques et d’éventuelles pluies sont encore à craindre mais le pire est normalement derrière nous. La prudence reste bien sûr de mise, surtout si les déplacements sont inévitables. Les pompiers et le personnel communal restent mobilisés afin d’aider la population et de déblayer les voiries. Certaines pourraient encore être fermées à la circulation par mesure de précaution.