Le pire reste à venir.

Mieux valait ne pas sortir, ce dimanche. La tempête Ciara continue de balayer le pays, provoquant de multiples dégâts sur son passage. Dans la région de Mons et dans la région du Centre, ils ne sont heureusement que matériel. Les pompiers, inondés d’appels, enchainent les interventions, principalement pour des dégradations au niveau des toitures, pour des arbres déracinés et des branchages sur les voiries. Plusieurs routes ont d’ailleurs été fermées à la circulation et le seront encore dans les heures à venir.

À l’heure d’écrire ces lignes, aucune victime n’est heureusement à déplorer. Une brève et relative accalmie pourrait être constatée avant un retour en force annoncé entre 22 heures et minuit. De très fortes pluies sont annoncées et le risque d’inondation n’est donc pas exclu. "Nous serons particulièrement attentifs ce soir et cette nuit lorsque les vents seront les plus soutenus", explique le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq.

"Les zones de secours répondent aux demandes d'aide et sont déjà très actives sur le terrain. Elles interviennent sur des incidents comme des chutes de branches d'arbre ou de cheminées. A titre d'information, les services 112/1722 de Mons ont répondu à 2244 appels entre 8H et 17h45." La nuit s’annonce évidemment très longue pour les services mobilisés, qu’il s’agisse des pompiers, des policiers, des responsables et agents communaux ou encore des services d’ORES, eux aussi fortement sollicités.