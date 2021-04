L'ancien centre de tri postal a fait place nette le long de la rue Masquelier à Mons. Bientôt, l'immeuble Renouv'O et ses 9.000 m2 de bureaux sortiront de terre. Mais pour l'heure, c'est une dizaine d'archéologues qui s'activent sur le site. En effet, une partie de l'abbaye du Val des Écoliers l'occupait par le passé. Aujourd'hui, dans le paysage, il ne subsiste plus que sa tour. Mais dans le sol, des vestiges sont bien présents.

L'asbl Recherches et Prospections archéologiques (RPA) a été désignée par l'AWAP pour mener les fouilles. "Nous avons commencé au début du mois d'avril et nous avons déjà obtenu pas mal de résultats. Nous avons pu découvrir des structures de l'abbaye, une partie du cloitre, une partie du réfectoire et différentes pièces liées à la cuisine", explique Corentin Massart de l'asbl RPA. "On retrouve les objets habituels comme des fragments d'os et de céramiques."

Les objets retrouvés ont peu de chance d'atterrir dans un musée. En revanche, le travail des archéologues permet d'en savoir plus sur l'abbaye. "Toutes les informations que nous avions jusqu'à maintenant sur l'abbaye du Val des Écoliers nous provenaient de plans, d'annales ou encore de chroniques. C'étaient des informations générales. Ici, on découvre les pièces et on voit donc comment le bâtiment a évolué dans la pratique", poursuit Corentin Massart. "Les parties que nous avons découvertes remontent jusqu'au 18e siècle, ce qui correspond à la fin de l'abbaye. Mais en descendant dans le cloitre, nous pourrions sans doute remonter au 14e ou 15e siècle."