Septembre marque la rentrée académique pour l'UCLouvain et l'université observe une forte tendance à la hausse des inscriptions dans ses campus hainuyers. Certaines filières sont particulièrement prisées. Sur le campus de la FUCaM Mons, les sciences politiques enregistrent ainsi une augmentation de 42%. Les sciences de gestion font quant à elles un bond de 10%. À Tournai, ils sont 51% plus nombreux en architecture.

Notons encore que cette rentrée de l'UCLouvain dans le Hainaut est marquée par de nouvelles formations. L'UCLouvain ouvre en effet un bachelier en sciences informatiques à Charleroi, basé sur l'apprentissage par projet et la pratique en laboratoire. L’objectif ? Répondre à une forte demande d’informaticiens spécialisés dans la gestion de données biologiques et la mise en place d’algorithmes d’intelligence artificielle dans le diagnostic et la recherche médicale.