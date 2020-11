Le conseil d’administration de Télé MB prendra-t-il une décision, ce lundi, pour apaiser les tensions sociales dénoncées par le personnel depuis déjà longtemps ? À l’heure d’écrire ces lignes, répondre à la question est impossible. Et pour cause : si les membres du personnel ont été entendus par le CA ce vendredi, le directeur général, David Flament, ne le sera quant à lui que ce lundi après-midi.

"Nous avons entendu le personnel vendredi durant plus de deux heures mais il ne nous a pas été possible d’entendre le directeur, ce qui nous semble indispensable pour établir une analyse objective de la situation", explique Philippe Wilputte, président du conseil d’administration. "Cette rencontre a lieu ce lundi après-midi. Je ne peux pas préjuger de la suite et dire si une décision sera prise ou non. Nous ne voulons pas aller trop vite en besogne."

Le climat social au sein de la télévision locale est pourtant tendu. À tel point qu’il y a deux semaines, le personnel avait décidé de se croiser les bras en signe de protestation. Du côté du SETca, on insiste sur la nécessité de prendre une décision alors que la confiance est rompue entre le personnel et la direction. "C’est le message que nous avons rappelé lors du dernier conseil d’administration", souligne Patrick Salvi pour le SETca.

"La demande du personnel est claire et pratiquement unanime : nous demandons le départ de David Flament. Il n’est pas le directeur dont Télé MB a besoin, il n’a pas apporté ce que les équipes espéraient. Jusqu’à présent, nous nous sommes montrés patients et très mesurés dans notre communication afin de laisser un maximum de place à la concertation et au dialogue avec le CA mais nous attendons désormais une prise de position."

Le secrétaire général du SETca précise encore que les échanges de vendredi se sont avérés positifs. "La situation a été exposée de façon limpide, le ressenti des travailleurs a pu être exprimé. Ces échanges ont débouché sur un temps de questions-réponses. Je pense que les administrateurs ont pu mieux appréhender la situation. Ils n’ont en tout cas pas donné l’impression de prendre cela à la légère."

Reste donc à voir quelle attitude adoptera le conseil d’administration à l’issue de sa rencontre avec le principal intéressé qui, à l'heure d'écrire ces lignes, n'était pas joignable.