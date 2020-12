Ils étaient une vingtaine à s'être donnés rendez-vous ce dimanche après-midi sur le parking de cinéma Imagix de Mons. Des membres de l'Horeca, des travailleurs du secteur culturel et quelques représentants d'autres secteurs "non-essentiels" frappés par les mesures gouvernementales. Via un rassemblement pacifique, mais non-autorisé, ils souhaitaient tous faire entendre leur voix et dénoncer des situations critiques.

"On ne comprend pas pourquoi on ne laisse pas rouvrir ces établissements alors que tous les moyens sont mis en place pour assurer la sécurité et la santé de chacun", confie Andreas, l'un des citoyens présents sur place. "Nous ne sommes jamais consultés et nous en avons marre qu'on prenne des décisions à notre place alors que nos dirigeants politiques ne connaissent pas la réalité du terrain."

Actif dans l'Horeca de la région de Mons, Andreas est venu manifester "statiquement" avec son patron, gérant d'un restaurant. Ils tenaient à exprimer son désir de reprendre le travail le plus rapidement possible. "Le chômage que l'on reçoit ne permet pas de vivre comme avant. J'ai des amis, des collègues, qui ont dû vraiment changer leurs habitudes, rien qu'au supermarché, pour continuer à vivre. Nous voulons retourner travailler pour avoir une vie normale."

Le chômage Covid ne permet en effet pas à de nombreux travailleurs de maintenir le cap. "Nous aimerions que nos dirigeants se mouillent, descendent dans la rue et se rendent compte de la situation parfois dramatique dans laquelle les gens se trouvent", demande un autre citoyen présent. "Ce qui est le plus incompréhensible, c'est que certains pays frontaliers laissent ouverts des secteurs qui sont fermés chez nous. Il faut nous expliquer le sens de tout cela."

Nuançons toutefois en signalant qu'un pays comme l'Allemagne doit déjà faire machine arrière en reconfinant beaucoup plus sévèrement dès les prochains jours. Preuve que la pandémie est toujours omniprésente dans nos régions et qu'elle n'est pas prête de s'en aller. Quoiqu'il en soit, la poignée de manifestants n'a pas pu s'exprimer très longtemps puisque les forces de l'ordre sont intervenues pour les prier de s'en aller. Il n'est en effet pas autorisé de se rassembler en extérieur à plus de quatre personnes.