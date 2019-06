Dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre 2015, aux alentours de 0h30, une bagarre éclate au cours d’une soirée au "Rockerill" à Marchienne-au-pont. Sur le chemin du retour, trois personnes font l’objet d’une tentative de meurtre.

Alors qu’elles sont arrêtées au feu rouge de la rue des Hiercheuses à Marcinelle, un véhicule s’arrête à leur hauteur. Le passager du véhicule baisse sa vitre et exhibe une arme de poing. Des coups de feu sont tirés avec un 357 Magnum, d’autres avec un 9 mm.

Par chance, les victimes ont juste le temps de se baisser pour voir voler leurs carreaux en éclats. L’un des occupants est toutefois touché. Mustapha a eu l’humérus fracturé. La balle s’est logée entre deux côtes. Heureusement…

Le chauffeur du véhicule ciblé put démarrer et prendre la fuite. Un témoin est rapidement intervenu, affirmant qu’il savait que l’auteur des coups de feu était un sorteur d’origine albanais.

Étant donné que Valon est sorteur et qu’il a passé un bout de temps ce soir-là au Rockerill, les soupçons des enquêteurs se portent sur lui. Une de ses photos est montrée à la victime qui affirmé l’avoir reconnu. "En revanche, lorsqu’il l’a vu en vrai, il n’a plus répondu avec certitude", nous a indiqué Me Frank Discepoli, avocat de Valon.

Pour le pénaliste, il était évident qu’il n’y avait pas assez de preuves pour condamner son client. "L’heure exacte des faits a pu être établie lors du visionnage des images des caméras. Or, mon client était au téléphone à cette heure-là. En outre, le parquet se base sur un SMS envoyé par mon client. Dans celui-ci, il est indiqué qu’il vient de se bagarrer. En fait, il avait voulu répondre qu’il venait de se barrer en réponse à un SMS demandant où il était…"

Ces arguments n’avaient pas convaincu le juge de 1ère instance qui l’avait condamné à une peine de sept ans !

Pourtant, devant la cour d’appel, Valon avait manifesté sa volonté de croire en la justice. Il avait ajouté qu’il allait devenir papa pour la troisième fois.

Lors de sa plaidoirie, Frank Discepoli avait insisté sur le fait que son client était bien intégré.

Finalement, alors que le parquet requérait cette fois une peine de neuf ans, Valon a été acquitté. Un soulagement pour sa famille et lui…