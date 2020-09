Ce mardi, à l’issue d’une heure et demie de sensible négociation, un agent du service intervention de la zone de police boraine parvenait à trouver les mots et à convaincre une dame âgée d’une cinquantaine d’années de redescendre du châssis à molette du PASS sur lequel elle était montée afin de mettre fin à ses jours. Si l’intervention s’est bien terminée et que la dame a pu être conduite à l’hôpital pour recevoir de l’aide, cette intervention pose évidemment question.

Comment cette dame, visiblement en grande souffrance, est-elle parvenue à se hisser au sommet de cette structure emblématique du Borinage ? "Sur base des images de caméras, que nous avons immédiatement analysées pour comprendre ce qu’il s’était passé, nous pensons qu’elle est arrivée via un champ voisin de la plaine de jeux. Elle a escaladé des clôtures pourtant relativement hautes", explique Chris Viceroy, directrice générale du PASS.