Vendredi dernier, un jeune de 29 ans tentait de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail, un magasin de la base militaire du Shape. Sauvé in-extremis, ce dernier est aujourd’hui physiquement sorti d’affaires tandis que son geste, désespéré, laissera indéniablement des traces. Ce vendredi matin, c’est son papa qui s’exprimait et qui dénonçait le manque de réaction de la hiérarchie alors que son fils, victime de harcèlement et de propos homophobes, avait semble-t-il dénoncer la situation à plusieurs reprises.

De son côté, le Shape confirme avoir eu connaissance du drame et ajoute qu’en plus d’une enquête nationale, une enquête interne a été diligentée. Un soutien psychologique a par ailleurs été mis en place pour aider la famille et les collègues de travail de la victime. "Le SHAPE a des normes élevées alignées sur la législation nationale pour prévenir le harcèlement et afin de fournir un environnement de travail sûr, sécurisé et respectueux, exempt de préjugés, de discrimination et de harcèlement ou d'intimidation. Le harcèlement n'est toléré en aucune circonstance", insiste le colonel Christophe Cuny.

"La création d'un environnement de travail sûr et respectueux est primordiale et hautement prioritaire pour le SHAPE et ses employés locaux. Le SHAPE a une approche holistique de la prévention de toute forme de harcèlement sur le lieu de travail pour inclure une politique interne solide, une formation adéquate et, dans un effort de sensibilisation, une campagne d'information axée sur la prévention a été récemment lancée. Ces campagnes font partie intégrante de la pratique du SHAPE en tant que bon employeur."

L’enquête, désormais lancée, devra déterminer les responsabilités de chacun. "Si l’enquête démontre qu’il y a eu un dysfonctionnement, des mesures correctives seront bien entendu apporter", précise encore le colonel. "Nous ne pouvons que nous réjouir que la victime ait pu être sauvée et saluons l’intervention du tiers qui a permis d’éviter le pire. Nous compatissons à la détresse de la victime et ses proches et leur apportons notre soutien."