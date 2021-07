Les efforts ont porté leurs fruits, pour l’usine Yara. Au bout de trois longues années de travail et malgré des recours introduits par le voisinage, cette dernière a obtenu son nouveau permis d’environnement. Certaines démarches sont toujours en cours afin de répondre à certaines conditions et exigences posées dans ce cadre, notamment pour réduire au maximum les nuisances sonores, souvent dénoncées par les habitants de Tertre.

"Les riverains avaient la possibilité d’exercer leur droit de recours, ils ont eu raison de le faire", explique Caroline Marlair, porte-parole de Yara Tertre. "Nous avons toujours voulu privilégier le dialogue ouvert et transparent afin d’améliorer la sécurité et l’environnement de l’entreprise. La direction est cependant très heureuse d’avoir pu obtenir son nouveau permis, qui guidera les opérations à entreprendre pour relever certains défis au cours de ces prochaines années."

Si ce permis est bien accordé, il ne l'a pas pour autant été sans conditions. "L’aspect bruit a été soulevé et une étude technico-économique réclamée. Travailler sur le bruit, c’est quelque chose de difficile mais nous avions déjà sollicité des partenaires, avant la demande de renouvellement de permis, afin d’identifier les sources de nuisances et y travailler. Nous avons cependant préféré attendre l’avis de l’administration pour poursuivre, évitant ainsi d’aller dans une direction qui ne serait pas la bonne."

Cette étude devra être finalisée, en théorie, dans les six mois qui suivent la réception du permis. "Mais les sociétés agréées en Région wallonne pour nous aider sur cette étude sont très peu nombreuses et nous sommes en période de congés. Nous sommes donc en standby et espérons pouvoir tenir le délai même si nous ne sommes pas convaincus que cela sera possible." Par ailleurs, la direction étudie la relocalisation des stocks d’acide nitrique dans un lieu plus sûr, comme réclamé par un changement de classification des produits dangereux au niveau européen.

"Nous poursuivons également le travail sur la construction d’une station d’épuration, un projet qui concerne plusieurs entreprises du zoning et que Yara a accepté de chapeauter en étudiant les emplacements possibles et les contraintes techniques à prendre en compte", poursuit Caroline Marlair. Notons encore que le permis fait état d’une limitation du nombre d’arrêts des unités autorisés annuellement. Une interprétation que l’on souhaite préciser, du côté de l’usine.

"Il faut distinguer les arrêts obligatoires, liés aux travaux de maintenance, et ceux qui sont liés à un incident de production et pour lesquels un rapport est systématiquement établi dans le but d’en comprendre les causes et d’éviter que cela ne se reproduise. Nous n’avons pas la main sur ces incidents, par définition imprévus." Notons également que d’importants travaux de maintenance peuvent nécessiter plusieurs arrêts et relances. La comptabilité du nombre d’arrêt est donc quelque peu plus compliquée qu’il ne pourrait y paraitre.