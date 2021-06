Entre l’usine Yara, implantée à Tertre, et le voisinage, les relations n’ont pas toujours été simples. Les seconds se sont en effet régulièrement plaints des nuisances provoquées par l’activité industrielle et ont, à plusieurs reprises, sollicité du changement. Dans le cadre du renouvellement de son permis d’exploitation, obtenu le 31 mai dernier, on apprend ainsi que plusieurs conditions ont été posées. Ces garanties et modifications, obtenues à l’issue d’un recours introduit par les riverains, portent sur trois volets : l’air, le bruit, le comité d’accompagnement

"L’Agence wallonne de l’air et du climat (AWAC), la Direction des Eaux souterraines et la cellule Bruit du Département de l’Environnement et de l’Eau ont souhaité renforcer certaines conditions du permis querellé afin de tenir compte de nouvelles informations reçues et considérant que certaines craintes des riverains étaient fondées", a ainsi expliqué la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo).