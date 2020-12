Frappé de plein fouet par la première vague de contamination covid-19, les maisons de repos de la région semblent désormais être beaucoup mieux équipées. Si certains tests se révèlent toujours positifs, les dispositions pour éviter une plus large contagion peuvent être prises beaucoup plus rapidement. Une vraie différence, en comparaison avec mars dernier, où les seniors avaient payé un lourd tribut à la crise.

"Le personnel et les résidents sont testés toutes les semaines grâce à ces tests salivaires", confirme Julien Donfut (PS), président du CPAS de Frameries. "Les résultats sont connus en 24 heures, ce qui nous permet de prendre des mesures immédiatement et d’éviter les clusters." Dans les maisons de repos framerisoises, un pic de contamination a été rencontré il y a environ trois semaines, mais est désormais sous contrôle.

"Nous avons encore quelques résidents en isolement mais plus aucune aile n’est isolée. La contamination s’est faite via les familles, principalement. Les contacts sont donc toujours limités à une seule personne à la fois, la même pendant 15 jours." Les retours de pensionnaires auprès de leur famille ne sont quant à eux temporairement plus autorisés. "Ce sont ces mesures, couplées à la faculté de multiplier les tests, qui nous permettent d’éviter le pire."

Le discours est semblable du côté de Mons, où la présidente du CPAS, Marie Meunier (PS), estime que la situation est globalement sous contrôle. "Ces tests nous permettent de détecter immédiatement les cas positifs, tant au niveau du personnel que des pensionnaires, même s’ils sont asymptomatiques. Lors de la première vague, malgré la suspension des visites, le virus circulait via le personnel asymptomatique."

Les protocoles mis en place ces derniers mois portent là aussi leurs fruits. "Aujourd’hui, en cas de cas positif, nous fermons tout très rapidement mais nous rouvrons aussi tout plus rapidement une fois la période d’incubation terminée. Les visites sont toujours autorisées, en dehors des chambres, dans des espaces dédiés. Ce que nous constatons aussi, c’est que les résidents qui sont positifs sont moins affectés, notamment au niveau respiratoire."

Enfin, du côté du Foyer Sainte-Elisabeth, à Saint-Ghislain, on estime aussi être mieux armés pour faire face au virus. "Nous avons du matériel, des tests, des protocoles,… C’est totalement différent. Nous vivons cette deuxième vague un peu plus sereinement. Nous avons d’ailleurs peu de cas positifs », confirme Franck Delcroix, directeur. « Malheureusement, la vie au sein de nos résidences a radicalement changé. Les activités sont suspendues, les visites sont limitées à une fois par semaine…"

Pour les résidents, la perte de cette vie sociale, indispensable à leur bien-être, reste probablement la plus grande épreuve à affronter en cette période. "C’est psychologiquement éreintant et l’absence de perspective rend tout plus difficilement supportable." À ce jour, il est en effet malheureusement impossible de se prononcer sur une date de fin de l’épidémie…