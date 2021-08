U.P.

Le chantier de la traversée de Ghlin est presque terminé. Il n'y a plus que quelques centaines de mètres à rénover pour mettre un point final à cette rénovation d'envergure qui représente un coût de plus de 6 270 000 € HTVA.

Dès le 16 août, la Sofico va s'attaquer à la dernière phase. En conséquence, la N50 sera totalement fermée à la circulation entre le carrefour du Grand Large (carrefour compris) jusqu’au rond-point des Baudarts afin d’y réhabiliter le revêtement. Cette fermeture est prévue jusqu'au 27 août.

Les usagers en provenance de Ghlin et circulant sur la N50 en direction de Mons seront déviés via la rue de Mons, l’Avenue du Fort Corbeau, la rue Henri Deruelles vers l’E42-E19/A7 pour ensuite accéder à Mons via la sortie n°24 « Mons-centre ».

Les usagers en provenance de Mons et circulant sur la N50 en direction de Ghlin seront invités à suivre la déviation vers l’E42-E19/A7 en direction de Tournai, pour ensuite emprunter la bretelle de sortie n°24bis « Mons-Ouest », l’Avenue du Fort Corbeau et la rue de Mons.

L’accès aux commerces sera assuré durant l’entièreté des travaux.

Le chantier visant à réhabiliter la N50 à hauteur de Ghlin a débuté le 14 octobre 2019 et a été divisé en 3 phases pour limiter l'impact sur le trafic automobile.

Concrètement, sur près de 2 km, ce chantier a permis de réhabiliter totalement la voirie existante après sa démolition, de créer une piste cyclable dans chaque sens de circulation, d'aménager de nouveaux trottoirs, de réaménager les emplacements de stationnement du côté des habitations et de procéder à la réfection de l’égouttage et d'assurer la réfection des conduites de distribution d’eau et des raccordements privatifs.