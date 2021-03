Du 1er mai jusqu'au 30 octobre, le musée de Nimy accueillera une exposition consacrée au petit patrimoine montois. On connait généralement le grand, et plus particulièrement celui qui est reconnu par l'Unesco. Mais la Cité du Doudou et ses villages environnants regorgent aussi de pépites qui valent le coup d'œil et qui nous en apprennent parfois beaucoup sur notre Histoire.

La Région wallonne avait d'ailleurs lancé un appel à projets l'an dernier pour recenser ce petit patrimoine. La Ville de Mons y avait pris part en mobilisant associations et citoyens pour dénicher ces trésors cachés. L'opération s'est officiellement terminée à la fin du mois de février, mais il reste encore du boulot. "Nous avons encodé plus de 2.200 fiches. Il en reste environ 600 à traiter. Et nous n'avons couvert que la moitié du territoire", explique Jean-Noël Deroux de l'association Sauvemonptitpat. "La Région wallonne lancera peut-être une deuxième phase. En attendant, ce qui a été réalisé sera utile pour la Ville de Mons. Quand il y aura une demande d'urbanisme par exemple, la présence d'un élément intéressant du petit patrimoine pourra être signalée au demandeur. Il pourra même être aiguillé pour des subsides qui permettent de mettre ce patrimoine en valeur."