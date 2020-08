La Maison du Tourisme de la Région de Mons inaugure un nouveau parcours en plein cœur du Borinage. Il faudra s'armer de son smartphone et de son vélo pour partir à la recherche de trésors. Totemus débarque en effet chez nous. L'application wallonne propose déjà plus de 25 chasses dans le sud du pays, dont deux inaugurées récemment à Binche.

À mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching, Totemus allie le sport, avec différents niveaux de balades, la culture, avec la mise en valeur des richesses et du savoir-faire wallon, et l’aventure. En famille ou entre amis, les promeneurs sont invités à résoudre des énigmes et à débusquer des trésors au cours de leur balade. Il faut par exemple trouver une date au pied d’une statue, compter le nombre de fenêtres d’un bâtiment ou encore renseigner le nom d’une rue. Ce faisant, les chasseurs collectionnent des totems et gagnent des points, appelés "toteez", échangeables contre des cadeaux auprès de parcs d’attractions, de musées, de plaines de jeux ou de restaurants…

La Maison du Tourisme de la Région de Mons rejoint donc la communauté Totemus et présente un parcours gratuit à la découverte des communes de Frameries, Boussu et Colfontaine. Au départ du Pass à Frameries, le parcours baptisé « Les 1001 mystères sur la terre du Borinage » emprunte essentiellement le réseau de points-nœuds Vhello et fait une boucle ludique de 27 kilomètres alliant découvertes touristiques et mini-jeux. De Van Gogh au Street Art, les mystères de la région de Mons livreront leurs secrets ! Au programme : le Pass, les installations de Blanc Murmure (Ravel), le Grand-Hornu, l’Abbaye de la Cour, le site de Marcasse, la Maison Van Gogh de Wasmes, la Tour du lait buré, le Pavillon des Chasseurs, le Château de la Roche et le bosquet Mirland.

"La collaboration avec Totemus devrait en définitive permettre à la Maison du Tourisme de toucher de nouvelles cibles et de proposer des alternatives de visites, en particulier pour les familles qui sont toujours à la recherche de bons plans", souligne-t-on du côté de la Maison du Tourisme. Le parcours est accessible gratuitement sur l’application Totemus disponible 24/24 sur App Store et Google Play.