Plus on est de fous, plus on rit. Un adage qui peine à s'appliquer depuis près d'un an. Mais bonne nouvelle dans la Cité du Doudou, les visites touristiques se déconfinent dans la mesure du possible. VisitMons annonce en effet la mise en place de visites guidées pour "bulle sociale" à prix préférentiel.

Concrètement, ces visites sont destinées aux groupes de contacts rapprochés, c’est-à-dire des personnes vivant sous le même toit auxquelles on peut toujours ajouter le contact proche que tout ménage a le droit de voir actuellement. C'est le fameux principe de la bulle+1. La limite du groupe est tout de même fixée à 6 personnes et la durée de la visite est prévue pour 1h30.

Le Cœur historique de Mons, le Patrimoine Unesco, la collégiale Sainte-Waudru, les fresques urbaines ou encore les traces du Doudou… Visit Mons propose ainsi une bonne quinzaine de visites thématiques. L'Artothèque, le Musée du Doudou, le Beffroi, le Mons Memorial Museum, la salle Saint-Georges et le BAM sont également de la partie.

Jusqu’à présent, les visites guidées de la Ville de Mons et des musées étaient suspendues pour des raisons évidentes de sécurité en période de COVID. Seules quelques séances de présentation en visioconférence avaient été organisées dans le cadre de l’exposition Roy Lichtenstein au BAM. Désormais, il sera donc possible partager les plaisirs des visites guidées. Le tarif est fixé à 55 € du mardi au samedi et à 70 € les dimanches. Les réservations doivent se faire sur le site de VisitMons.