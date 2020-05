Les 13 communes de la région distribuent des masques à leur population. Les livraisons sont terminées presque partout.

La question des masques n’aura pas manqué d’animer les discussions durant la crise sanitaire. Certaines communes ont finalement décidé de prendre les choses en mains. C’était le cas notamment à Jurbise ou à Hensies. Aujourd’hui, tous les habitants de la région Mons-Borinage ont reçu un masque ou sont sur le point d’en recevoir.

Masques distribués

À Colfontaine, 25.000 masques ont été commandés au Bleu Sarrau et ont été distribués le week-end dernier par le personnel communal. À Hensies également, les protections tant attendues ont été livrées. Le bourgmestre Eric Thiébaut était l’un des premiers à vouloir rendre le port du masque obligatoire. C’est chose faite dans les communes des Hauts Pays.

À Frameries aussi, on est passé par le Bleu Sarrau pour commander 25.000 masques distribués les 7 et 11 mai. Même fournisseur pour Mons et Quaregnon où 200.000 et 19.000 masques ont respectivement été distribués. À Jurbise, la commune a pris les choses en main pour coordonner le travail de bénévoles. 11.000 masques ont ainsi été distribués. Lens en a commandé et distribué 4.000 à côté des nombreux autres confectionnés par des bénévoles, notamment pour équiper les enfants. À Honnelles également, 3.000 masques ont été commandés et distribués en plus des 2.000 autres fournis par des bénévoles.

C’est en cours

À Boussu, la commune a lancé un marché public le 7 mai pour 30.000 masques qui devraient être envoyés dans les prochains jours par la poste après avoir été conditionnés par des agents communaux. Boussu peut en outre compter déjà de nombreux masques en circulation, fruit du travail de bénévoles. Le collège avait d’ailleurs distribué des kits.

À Dour aussi, la solidarité s’est avérée payante. Coordonné par la commune, le travail des bénévoles a permis d’équiper 90 % de la population en commençant par les plus vulnérables. La dernière distribution est prévue ce vendredi.

À Quévy, une première commande de 7.000 masques est tombée à l’eau. Une nouvelle commande a donc été passée auprès du Bleu Sarrau. La distribution est prévue dans les prochains jours.

Enfin à Quiévrain, les masques sont distribués à la demande depuis le mois d’avril.