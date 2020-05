La fille de la victime dément les informations communiquées par le parquet de Mons ce mercredi.

Dans nos colonnes ce mercredi, nous relations un tragique accident survenu à la rue de Nimy, à Mons, à l’issue duquel une sexagénaire a été grièvement blessée. Transportée d’urgence à l’hôpital, cette dernière a dû être amputée de sa jambe droite, trop abimée après qu’un poids lourd ait roulé dessus. Le parquet de Mons, qui révélait l’information, précisait toutefois que les jours de la victime n’étaient pas en danger.

Ce qui a fait bondir la fille de la victime. Maïté Pottié explique en effet que sa maman se trouve toujours aux soins intensifs. "L’amputation était visiblement la seule solution compte tenu de l’état de la jambe de maman. Elle souffre également d’insuffisance rénale, à la suite de l’accident. Et tout son côté gauche est plâtré. Nous ne savons pas si une prothèse pourra être envisagée car des vis ont dû être placées au niveau de la hanche, également abimée."

À son arrivée à l’hôpital, la température corporelle de la victime n’était plus que de 29°C. "Ils l’ont placée en coma artificiel, sous une couverture pour la réchauffer mais il a fallu attendre le matin pour que ça remonte enfin. Elle s’est réveillée d’elle-même à une ou deux reprises et ne se souvenait plus de son accident. Elle s’est rendu compte qu’elle avait perdu sa jambe. Le choc a été terrible… Son état est toujours critique, nous ne savons pas comment la situation évoluera."

De son côté, le parquet annonçait que le dossier n’avait pas été mis à l’instruction mais que des devoirs d’enquête étaient en cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l’accident. Dans sa communication, le parquet précisait que la victime se serait appuyée contre le camion et que l’accident serait survenu lors d’une manœuvre du véhicule. Une information que dément formellement Maïté Pottié.

"À aucun moment, ma maman ne s’est appuyée contre le camion. Elle a été écrasée alors qu’elle traversait la rue. À ce moment-là, le camion était à l’arrêt. Il s’est ensuite remis en route. Ce qu’un expert doit désormais déterminer, c’est le déroulement exact des faits : maman a-t-elle fait une chute ou le chauffeur n’a-t-il pas prêté attention à sa présence ? Ma mère n’est en tout cas pas en tort."

La situation est évidemment difficile à vivre pour la victime et ses proches. Les prochains jours s’annoncent déterminants et les prochains mois extrêmement longs et difficiles.