© U.P.

Le chantier de la place devant la gare de Mons est interrompu depuis deux semaines.

Les travaux liés à la gare de Mons auront mis bien des nerfs à rude épreuve, dont ceux des commerçants de la place Léopold, en première ligne et subissant les travaux depuis huit ans. Depuis mars, c’est la place elle-même qui fait l’objet de travaux en vue de son réaménagement complet. Mais depuis deux semaines, ces travaux n’avancent plus. Et cela agace les tenanciers des établissements Horeca.

"J’ai l’impression que l’on se fiche de nous, s’énerve le propriétaire du Léopold. On nous dit que les travaux seront terminés avant la fin du mois, mais il n’y a rien qui avance. Comment pourront-ils respecter les délais ?" La grande crainte des commerçants, c’est que les travaux ne soient pas terminés pour le Doudou, événement sur lequel tout le monde compte pour se refaire une santé après deux années de crise Covid. Or, dans les conditions actuelles, avec un passage d’1,5 mètre de large entre le chantier et l’entrée des établissements, impossible pour eux de profiter des retombées de la fête.

Depuis la mi-mars et le début des travaux, les temps sont particulièrement durs pour les établissements de la place Léopold. "Avec toutes ces barrières, cela donne l’impression d’être en prison. Il y a le bruit, la poussière..." Pas de quoi inciter le chaland à s’arrêter pour boire un verre. Ces travaux, c’est un peu la cerise sur un gâteau bien indigeste pour notre interlocuteur. "Cela fait neuf ans que je suis là, j’ai repris l’établissement et juste après ils ont entamé la démolition de la gare." Les travaux qui devaient prendre trois ans n’en finissent pas. "J’ai investi 100 000 € dans mon commerce et je n’ai jamais rien vu en retour."