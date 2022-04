C’est un projet qui reste sur toutes les lèvres et qui n’a eu de cesse de faire couler l’encre, ces dernières années. Et pourtant, les travaux de la gare de Mons avancent désormais à grand pas. Depuis ce lundi, le nouveau parking P2, situé sous la place des Congrès, à proximité immédiate de la gare de Mons vers les Grands Prés, a pu ouvrir ses portes et accueillir les premiers véhicules de navetteurs.

"Sur les 364 places disponibles, 310 emplacements ont été mis en service après les derniers travaux de peinture, le marquage au sol et les derniers réglages des installations techniques pour l’éclairage et la ventilation", confirme Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. "Le contrôle des installations a été opéré par les services de pompiers. Une communication plus large suivra prochainement afin d’informer les navetteurs et usagers de la gare."

C’est en effet en toute discrétion que cette première ouverture s’est effectuée. "Aujourd’hui, une zone du parking est encore occupée comme zone de stockage pour les travaux à proximité. Le parking comptera à terme huit places pour personnes à mobilité réduite et un parking vélo, qui seront ouverts dans une phase ultérieure. Tous les aménagements provisoires vélos et PMR dans les autres parkings existants sont bien maintenus."

Afin de permettre à chacun de découvrir les lieux, ledit parking est accessible gratuitement, de manière temporaire." Il sera équipé d’un système de paiement dans les prochains jours. Les conditions de paiement seront identiques aux autres parkings de la gare." Pour le reste, les travaux continuent d’avancer. Ce ne sont en effet pas moins de 150 ouvriers qui sont actifs sur le chantier chaque jour.

"Toutes les entreprises du projet sont aujourd’hui notifiées et présentes sur le chantier. Sur la place des Congrès, les résultats sont déjà bien visibles : les travaux se finalisent et font place à un espace de circulation ou de détente convivial aux abords de la gare. Sur la place Léopold, les travaux débutés le 15 mars battent leur plein", poursuit la porte-parole. "Dans la gare même, la couverture, l’isolation et la mise en peinture de la structure métallique est en cours dans la galerie et sur les quais 1 et 2."

Le gros-œuvre est quant à lui finalisé et a nécessité de nombreux travaux de nuit pour l’installation des structures. Les travaux de parachèvement peuvent désormais débuter : il s’agit des postes liés à la ventilation, à l’électricité, au chauffage, aux revêtements de sol, au système de sécurité, aux vitrages, à l’installation des ascenseurs, à l’éclairage ou encore à la sonorisation.