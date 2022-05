Le ministère public a requis, devant la dixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, une peine de trente mois de prison ferme contre un Montois poursuivi pour une série de vols à l'étalage. Le ministère public a rappelé au tribunal que les vols à l'étalage représentaient, chaque année, une perte d'un milliard d'euros dans les magasins en Belgique.

Le jeune homme, en détention préventive, avait déjà commis des vols à l'étalage entre novembre 2020 et février 2021. Le 9 juillet 2021, le tribunal lui avait infligé une peine de 30 mois de prison ferme. Le 22 novembre, la cour d'appel du Hainaut réformait le jugement et prononçait une peine de travail de 250 heures, estimant que cette peine était plus éducative.

À peine un mois plus tard, le jeune homme était interpellé dans une grande surface à Mons, en flagrant délit de vol. "Il a été présenté devant le juge d'instruction le 18 janvier 2022 et libéré sous conditions. Toutefois, il a rapidement récidivé, commettant de nombreux autres vols", relate le magistrat du parquet.

Pour l'ex-compagne du prévenu, qui l'a accompagné lors d'un vol, le substitut du procureur a laissé au tribunal le soin d'apprécier si une peine doit être prononcée ou pas. La jeune femme travaille et n'a aucun antécédent judiciaire.

Jugement le 8 juin.