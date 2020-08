Un accident de la circulation s’est produit ce jeudi aux alentours de 15h20 sur le R5 vers Mons, peu avant la sortie vers le zoning de Cuesmes. Deux voitures se sont retrouvées implqiuées, dont une sur le flanc, pour des raisons qui restent à ce stade inconnues. Les pompiers de Mons sont intervenus mais à leur arrivée, les victimes avaient pu s’extraire des véhicules et se mettre en sécurité – dans la mesure du possible compte tenu des lieux de l’accident.

In fine, trois personnes ont été blessées dans l’accident. Ce dernier a provoqué et provoque encore, à l’heure d’écrire ces lignes, d’importants embarras de circulation. Les files s’allongent et la circulation est réduite à une bande. Les véhicules accidentés doivent encore être dégagés.