On en sait désormais un peu plus sur l’accident qui a coûté la vie à trois jeunes, ce mercredi soir sur la Chaussée de Maubeuge, à hauteur de Hyon. Selon le parquet de Mons, chargé du dossier, le conducteur, né en 1995, conduisait à vive allure. Ce dernier a effectué un dépassement dangereux, ce qui a provoqué l’accident avec un second véhicule.

Le bilan est lourd : sur les cinq personnes qui étaient à bord du premier véhicule, trois sont décédées. Il s'agissait de Dylan, d'Andrea et d'Adrien. Une quatrième personne a été grièvement blessée et se bat toujours pour la vie. Le conducteur a quant à lui été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger. Ce dernier aura des comptes à rendre, et pour cause...

Au moment du drame, il était en état d’imprégnation alcoolique importante, n’était pas en possession d’un permis de conduire et était en défaut d’assurance et d’immatriculation. Il n’était en plus visiblement pas en ordre de contrôle technique. Le dossier a été mis à l’instruction. Une fois soigné, le conducteur sera privé de liberté et entendu.