C'est l'un des plus bas bilans enregistré depuis que les chiffres sont communiqués commune par commune.

Si l’épidémie de Covid-19 n’est pas derrière nous et que la vigilance reste de mise, les nouvelles sont malgré tout encourageantes. Ce samedi, le SPF Santé publique évoque une tendance à la baisse. Une tendance qui se confirme également chez nous depuis quelques jours. Dans la région Mons-Borinage, ce sont désormais 1678 cas qui sont comptabilisés.

Soit trois de plus en comparaison avec la veille, ce qui est le plus bas bilan (à égalité avec celui du 27 avril) depuis que les chiffres sont communiqués commune par commune. Ces nouveaux cas sont répartis entre les communes de Dour (+1), Mons (+1) et Colfontaine (+1). Les communes voisines n’en enregistrent aucun de plus de samedi. Mieux, certaines d’entre elles n’enregistrent plus de nouveaux cas depuis déjà quelques jours. À Frameries, le bilan est de 192 cas depuis cinq jours. À Lens, le bilan reste de 16 cas depuis huit jours. Honnelles est également relativement épargnée, avec 30 cas depuis cinq jours consécutifs.

Les données communiquées ce jour se veulent donc positives, même si le nombre de cas reste en augmentation et est évidemment toujours trop élevé. Ce lundi, la Belgique débutera officiellement sa première phase de déconfinement. Si quitter son domicile sera désormais plus aisé, il ne faut pas perdre à l’esprit que le virus circule toujours. Relâcher les efforts consentis depuis maintenant plus d’un mois serait dès lors une erreur.

Note de la rédaction :

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.