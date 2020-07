Le château accueillera des animations et un spectacle pyrotechnique.

Crise du coronavirus oblige, les secteurs culturel et événementiel ont dû revoir leurs plans pour l'été. C'est le cas notamment de l'ASBL Les Amis du Château des Ducs d'Havré et des Brainois de Pyronix Production qui ont décidé d'unir leurs forces et leur créativité. En effet, dans le respect des règles sanitaires, ils ont imaginé trois soirées divertissantes et familiales qui investiront le château montois avec un thème fort à propos: le passage d'Ambroise Paré à Havré.

"Le célèbre chirurgien français a en effet séjourné au château en 1569 pour soigner le jeune Charles Philippe de Croÿ, blessé sept mois auparavant au cours du siège de Montcontour", explique Vincent Dogimont de l'ASBL les Amis du Château des ducs d’Havré. "Blessure due à un tir d’arquebuse qui a fait éclater un morceau de son fémur. Son frère, le duc d’Aerschot demande au roi de France, Charles IX, la permission de solliciter le chirurgien de la Cour, Ambroise Paré. Le roi accepte d’envoyer son médecin personnel auprès du marquis d’Havré. Ambroise Paré, flatté que l’on connaisse son nom jusqu’au Hainaut, se met en route à la fin décembre 1569 pour le château d’Havré."

Les trois soirées estivales proposeront d'évoquer cette histoire de manière ludique. Les 24, 25 et 26 juillet, le château ouvrira ses grilles à partir 20 heures. Vers 21h00 le public masqué entrera dans le château, par petits groupes, pour un parcours – promenade à la lueur des bougies. Plusieurs saynètes évoquant le passage d'Ambroise Paré ponctueront le parcours. Le saxophoniste François Houx et la Commanderie d'If, spécialisée dans les produits médiévaux, seront également de la partie.

Enfin, sur les coups de 23 heures, la compagnie Pyronix prendra le relais dans la cour du château. Vous les avez peut-être déjà vus à Pairidaiza ou lors de l'opéra urbain Décrocher la lune. Leurs performances pyrotechniques sont à couper le souffle.

Notons enfin qu'un bar sera ouvert toute la soirée et que les réservations sont obligatoires au 065 87 25 35, la jauge du public étant fixée à 200 personnes par soirée.