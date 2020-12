Il y avait encore foule ce week-end sur les pavés du centre-ville montois. Les décors féériques des Jardins d'hiver attirent du monde. Voire même un peu trop. Victimes de leur succès, les Jardins d'hiver doivent s'adapter en prenant des mesures plus strictes pour les prochains jours en cas de forte affluence.

"Au vu de l'engouement suscité par nos installations et afin de permettre à toutes et à tous de vivre pleinement cette expérience unique dans les meilleures conditions de sécurité, un système de filtrage aux entrées et sorties sera mis en place en cas de pic de fréquentation, et ce afin de garantir le respect de la distanciation", annonce la Ville de Mons.

Jusqu'à présent, des patrouilles de police circulaient sur place afin de réagir en fermant les accès à la Grand'Place en cas de nécessite. Même si la foule s'était déjà accumulée autour des illuminations, ce cas de figure ne s'était pas présenté jusqu'à présent.

La Ville de Mons en profite pour rappeler les mesures de base pour accéder au site : le port du masque est obligatoire, il est interdit d'y boire, manger et fumer tandis que le respect de la distanciation sociale est imposé (1,5 m entre les visiteurs).