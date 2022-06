On l’aurait presque oubliée, mais la tradition de l’invité d’honneur de la ducasse a été respectée. Alors que les festivités débutaient officiellement jeudi, le bourgmestre de Mons a dévoilé qu’il s’agirait de Typh Barrow. La chanteuse bruxelloise qui navigue entre pop, soul, jazz et blues a connu une ascension fulgurante dès le début de sa carrière en 2012. “Elle qui a rempli Forest National deux soirs d’affilée et s’est illustrée comme coach de l’émission The Voice, aura l’occasion de s’immerger dans notre folklore montois en assistant à la montée du Car d’Or depuis le haut de la rampe Sainte-Waudru, à la descente de la rue des Clercs et en étant dans le rond lors du combat”, se félicite le bourgmestre Nicolas Martin. L'émission The Voice qui sera aussi à l'honneur puisqu'elle comptera deux de ses jurés de la version Kids, en la personne de Tuph Barrow, mais aussi de Black M, qui sera sur scène le vendredi soir lors des concerts d'ouverture.

Mons et le Doudou ne sont pas inconnus à Typh Barrow puisqu’en 2019, la chanteuse qui cartonnait suite à la sortie de son album RAW se produisait sur la scène du Concert du Doudou, lors du dernier concert organisé par Sud Radio. Comme quoi, les Montois ont eu l’occasion d’y voir quelques artistes de renom ou en devenir, l'une d'eux étant apparemment suffisamment populaire que pour être considérée comme invitée d’honneur quelques années plus tard.