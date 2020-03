La province renforce ses dispositions pour maintenir le confinement.

Face au Covid-19, toutes les institutions sont logées à la même enseigne. Ce lundi soir, le collège provincial du Hainaut a ainsi décidé de renforcer les dispositions déjà prises afin de favoriser le confinement et protéger la santé de son personnel, des asbl de gestion et des étudiants, tout en assurant la continuité des services offerts aux citoyens.

Dans l’enseignement, on a pu constater ce lundi que le mot d’ordre « restez chez vous » avait été bien entendu et respecté. Peu de garderies ont été sollicitées et le collège provincial a donc pris l’option de réorienter son personnel enseignant vers la mise en œuvre d’un dispositif innovant d’éducation numérique.

"Les professeurs travaillent en ce moment à la mise en ligne d’activités pédagogiques de révision et de consolidation des acquis. Les élèves seront dotés d’une adresse email pour les suivre et bénéficier d’un accompagnement en ligne", précise le collège. Les travaux rentrés par les élèves ne seront toutefois pas évalués. "L’objectif est de doter les jeunes d’outils de réussite et d’offrir aux enseignants un espace éducatif nouveau leur permettant de pratiquer le travail à distance."

Face à la problématique difficile des stages extérieurs, le collège provincial a décidé de suspendre tous les stages mais, soucieux de participer à l’effort sanitaire collectif, de ne maintenir que, sur base volontaire, les stages en milieu hospitalier ou de maisons de repos et de soins. "Ces stages s’appuieront sur le volontariat des étudiants, les institutions accueillantes devront offrir la garantie que les étudiants bénéficieront du même équipement et du même matériel que le personnel."

En matière de formation, précisons que les formations de base des aspirants policiers sont finalement suspendues, étant donné l’impossibilité de respecter la règle de distanciation sociale. Le fait que cette mesure n’avait pas encore été prise avait notamment suscité le débat alors que ce sont des centaines de personnes qui étaient concernées.

Notons enfin qu’en matière de social et de santé, la province tente de mettre à disposition du personnel le matériel de protection nécessaire et étudie les pistes pour s’assurer les services d’une société spécialisée dans le nettoyage des espaces de soin. Les services de santé mentale et d’accueil en milieu de vie n’interviendront plus qu’en cas d’urgence et ne pratiqueront plus d’interventions à domicile.