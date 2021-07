Que faire de la marmaille le mercredi après-midi. Manifestement, du côté de Maisières, Obourg et Saint-Denis, pas mal de parents se posaient la question. Ils pourront trouver la réponse dans l'accueil extrascolaire qui sera mis en place à l'école communale de Maisières dès le mois de septembre. C'est après avoir lancé une enquête auprès des parents dans les écoles de ces trois villages que la nécessité d'organiser un tel accueil a émergé.

"La Ville de Mons investit beaucoup dans son enseignement communal et souhaite étendre le panel des activités proposées à ses élèves. Nous avons prévu pour cela d’améliorer la qualité et l’offre d’encadrement pendant et en-dehors des heures de classe, tous réseaux confondus. Nous souhaitons également professionnaliser l’accueil extrascolaire, en répondant au mieux aux besoins des parents et des enfants", explique Nicolas Martin, bourgmestre de la Ville de Mons.

La Première Échevine, Catherine Houdart, en charge de la Coordination de l’Accueil Temps Libre, précise : "Mons est une ville riche de sa jeunesse. Il est donc impératif de mettre en place des espaces d’accueil de qualité, éducatif, ouvert à tous, où les besoins des parents et des enfants sont pris en compte. À côté de nos deux structures extrascolaires à horaires flexibles actuelles à Epinlieu et à Jemappes, nous travaillions depuis longtemps à compléter l’offre afin de mieux absorber la demande. Avec l’ouverture de ce nouvel espace le mercredi après-midi, nous permettrons réellement à des familles de mieux concilier la prise en charge de leurs enfants avec leur vie professionnelle."

La Coordination Accueil Temps Libre mettra en place un projet d’accueil extrascolaire centralisé, le mercredi après-midi jusque 17h30 en période scolaire, avec transport via le car communal, pour les enfants des écoles montoises, tous réseaux confondus, situées sur les communes de Maisières, Obourg et Saint-Denis. Cet accueil extrascolaire débutera dès le 1er septembre 2021 au sein de l’école communale de Maisières. Il est nécessaire de s'inscrire préalablement.