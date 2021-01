L'UMons poursuit la transformation et modernisation de ses anciens bâtiments du centre-ville. Après avoir totalement rénové la chapelle et le couvent des Visitandines (place du Parc) pour les réhabiliter en musée, bibliothèque, et bureaux administratifs, l'université montoise s'apprête à lancer un autre projet colossal. Celui-ci se situera du côté de la rue d'Havré, à l'arrière du bâtiment actuel de la Faculté d'architecture et d'urbanisme.